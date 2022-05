Tradizioni: Campobasso tra arte e fede, torna l'Infiorata

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAG - Tornano a Campobasso, dopo lo stop dovuto all'emergenza Covid-19, 'L'infiorata' e la processione in onore della Madonna dei Monti. Domani 31 maggio diverse strade del centro storico e del borgo antico saranno addobbate con vere e proprie opere d'arte, suggestive composizioni floreali create con petali di fiori ed erba.

Cittadini e commercianti daranno vita a tappeti floreali con simboli e raffigurazioni religiose. L'origine di questa tradizione, si apprende dal Segretariato regionale per il Molise del ministero per i Beni, le attività culturali e il turismo, è legata alla presenza di una comunità di frati cappuccini nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Nel 1905 il vescovo di Bojano-Campobasso cedette la chiesa, da tempo abbandonata, ai frati e questi si impegnarono a ristrutturarla per renderla più accogliente e decorosa. La chiesa, rimessa a nuovo, fu inaugurata il 30 maggio 1911 e il mattino seguente la statua della Madonna fu portata in processione per le vie della città.

Da allora è iniziata la tradizionale processione della Madonna del Monte a chiusura del mese di maggio e la successiva tradizione dell'Infiorata.