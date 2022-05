Premio 'Piccolo comune amico', in lizza 4 paesi del Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 MAG - I Comuni di Riccia, Ripabottoni, Petrella Tifernina, Rocchetta a Volturno si contendono per il Molise il premio 'Piccolo comune amico' lanciato dal Codacons e riservato ai Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti. Da oggi sono aperte le votazioni con i cittadini che alla pagina https://codacons.it/pca-2022-vota/ potranno esprimere, entro il 20 giugno, la propria preferenza sui Comuni in gara.

Si tratta di un'iniziativa avviata a livello nazionale dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, Fondazione Symbola, Enac, Touring Club Italiano, Ferrovie dello Stato, Intesa San Paolo, Poste Italiane, con il patrocinio di Anci, Uncem e del ministero della Cultura, tesa a valorizzare le eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio e a diffondere in tutta Italia la conoscenza dei prodotti e della cultura locali.

Attraverso il voto dei cittadini saranno premiati i 25 Comuni che, tra quelli che partecipano al concorso, otterranno il maggior numero di preferenze, all'interno di 5 categorie (Agroalimentare, Artigianato, Innovazione sociale, Cultura, arte, storia, Economia Circolare). I Comuni vincitori, assieme ai prodotti locali e alla storia del territorio, saranno pubblicizzati sia attraverso la creazione di una mappa interattiva consultabile attraverso apposita app con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d'eccellenza, oltre ad eventi, sagre e mercati locali, sia mediante campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, portando alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo. I Comuni vincitori saranno premiati a luglio a Roma. (ANSA).