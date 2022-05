Sanità: carenza medici, rischio stop Pediatria Isernia

(ANSA) - ISERNIA, 20 MAG - "Finora Toma ha sempre scaricato le colpe sui commissari imposti da Roma, ma ora che il ruolo di commissario (alla Sanità) è stato affidato a lui come la mettiamo? Se ieri la sanità molisana era messa malissimo, oggi è praticamente in coma. La verità è una sola: non c'è stata e non c'è una programmazione seria che permetta di invertire la rotta". Lo scrive il presidente dell'Ordine dei medici di Isernia, Fernando Crudele, intervenendo sul rischio stop delle attività nel reparto di Pediatria e nel Punto nascita dell'ospedale 'Veneziale' di Isernia a causa della carenza di medici dovuta al pensionamento di una dottoressa e al trasferimento di un collega vincitore di concorso in altra regione gli "unici in organico", spiega Crudele.

"Chiedo al commissario Toma e al direttore generale dell'Asrem Florenzano di intervenire subito. Occorre una soluzione straordinaria, in tempi rapidi. Per il presidente Toma questa può essere l'occasione giusta per dimostrare, con i fatti, che ci tiene davvero al rilancio della sanità pubblica in Molise. Diversamente lo riterremo complice di chi in questi anni ha lavorato per affossare i nostri ospedali". (ANSA).