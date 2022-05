Il giornale approda in classe alla 'Principe di Piemonte'

(ANSA) - TERMOLI, 20 MAG - Il giornale approda in classe tra gli alunni della scuola primaria Principe di Piemonte, aspiranti giornalisti "in erba".

L'iniziativa, voluta dalla docente di italiano Angiolina Grasso che considera importante per l'apprendimento degli allievi l'insegnamento dei primi "rudimenti" del mestiere, ha tenuto una lezione diversa nella classe 5C. Al posto dei libri, i quotidiani del giorno: dal Corriere della sera a La Stampa, Il Messaggio e Repubblica senza dimenticare l'agenzia di stampa Ansa e i giornali on line.

Al centro della mattinata, il "gergo" giornalistico, la scrittura di un articolo, i titoli, le "veline" dell'agenzia. I linguaggi differenti ma tutti importanti ed efficaci per una nuova consapevolezza nella scrittura.

Numerose le domande degli alunni sulla preparazione di un giornale cartaceo, sulla redazione degli articoli e sulla giornata del giornalista. "Oggi il mondo dell'informazione è cambiato, è tutto molto più veloce con i social media alla portata anche dei più piccoli - dichiara la docente Grasso -.

E', dunque, importante capirne i significati e differenze. Il giornale in classe vuole essere un modo per preparare i bambini a linguaggi diversi e contemporanei". (ANSA).