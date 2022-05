Migranti:ecco rete governance,parola d'ordine è integrazione

(ANSA) - ISERNIA, 13 MAG - Fare integrazione vera è possibile ed è sotto gli occhi di tutti. E se di norma non è semplice, farlo in pandemia è una vera acrobazia. Ma la passione, sommata alla professionalità, ha superato gli enormi macigni trovati lungo la strada. E' quanto emerso questa mattina al Comune di Isernia dagli interventi della conferenza finale sul progetto 'Molise verso l'integrazione' (Movit), realizzato grazie al Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (Fami).

La realizzazione della rete di governance e la costituzione del 'Tavolo dei nuovi molisani' sono, in sintesi, gli obiettivi realizzati "che racchiudono - commentano i promotori dell'iniziativa - due anni di lavoro intenso ed articolato".

"Tre sportelli fissi e un'unità mobile, ciascuno con tutte le professionalità necessarie - osservano - hanno cercato strade e quasi sempre trovato soluzioni per i migranti presenti sul territorio. Li hanno sostenuti quando si sono presentati nelle sedi comunali, li hanno cercati nei paesi più isolati, li hanno aiutati cucendo su ciascuno di loro soluzioni su misura.

Formazione e prevenzione attraverso azioni mirate, ascolto, orientamento legale e lavorativo per creare sicurezza, per tutti". (ANSA).