Comuni: Termoli, ok consiglio a bilancio previsione e Pums

(ANSA) - TERMOLI, 12 MAG - Il Consiglio comunale di Termoli ha approvato, a maggioranza, il Piano Urbano della mobilità sostenibile (Pums) e il bilancio di previsione finanziario 2022-24: il comune termolese è capofila del Pums a cui partecipano Campomarino, Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni, in provincia di Campobasso.

L'ok al Piano urbano della mobilità è passato senza i voti della minoranza che non ha partecipato al voto.

Subito dopo è arrivato l'ok per la progettazione definitiva del percorso ciclabile nell'ambito della Ciclovia Adriatica. Si punta al rafforzamento della mobilità ciclistica.

L'assemblea consiliare ha dato il via libera, tra i 10 punti in discussione, alle tariffe Tari, rimaste invariate rispetto allo scorso anno con il Piano economico-finanziario, al Dup, Documento unico di programmazione 2022-2024 e il bilancio di previsione. (ANSA).