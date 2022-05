Sanità: Campobasso, Consiglio comunale monotematico

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 MAG - Si è tenuta questa mattina in Consiglio Comunale a Campobasso la seduta monotematica richiesta dal sindaco, Roberto Gravina, sul nuovo Programma Operativo Sanitario (Pos). Hanno partecipato anche il commissario ad acta per la sanità regionale e presidente della Regione, Donato Toma e il sub commissario, Giacomo Papa. Presenti inoltre la Consulta Socio sanitaria del Comune di Campobasso, associazioni, comitati di cittadini e organizzazioni che operano sul territorio e il direttore del Gemelli Molise, Stefano Petrarca.

"Grazie alla presenza in Consiglio comunale del Commissario Toma e delle associazioni - ha detto il primo cittadino - si sono potute creare le condizioni per consentire un dibattito ampio e partecipato all'interno di una sede istituzionale, come quella del Consiglio Comunale di Campobasso, tenendo in debito conto quanto sia importante per il nostro territorio e per chi lo vive conoscere le nuove linee previste dal Programma Operativo Sanitario che si andrà a redigere". Gravina ha poi sottolineato come "la pandemia abbia giocoforza reso ancora più fragile la tenuta strutturale del sistema sanitario regionale" e come per questo adesso sia "urgente recepire le istanze dei territori da parte della struttura commissariale, alla luce anche di un più ampio dibattito nazionale sulle risorse che saranno destinate dalla Missione 6 del Pnrr e che diventano l'occasione per una profonda revisione della Sanità". "I primi incontri che come Conferenza dei Sindaci abbiamo avuto qualche mese fa con la struttura Commissariale in vista della definizione del nuovo Pos, - ha concluso il sindaco - hanno fatto emergere, fra le altre cose, come sia ancora decisamente fragile sul nostro territorio la rete emergenza/urgenza che il nostro sistema sanitario regionale esprime e sulla quale è necessario intervenire opportunamente, proprio con il nuovo Pos". (ANSA).