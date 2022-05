Regioni, Molise, il 10 maggio al via sessione bilancio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 MAG - Al via da martedì 10 maggio la sessione di bilancio. Il Consiglio regionale del Molise è stato convocato alle 12 con prosecuzione dei lavori giovedì 12 e venerdì 13. Nel corso delle sedute l'Assise sarà chiamata a discutere e votare i diversi provvedimenti iscritti all'ordine del giorno: Bilancio del Consiglio regionale, Documento di economia e finanza regionale (Defr), Disposizioni collegate alla manovra di bilancio, Legge di stabilità e il Bilancio pluriennale. La Conferenza dei capigruppo ha anche fissato il calendario per la presentazione degli emendamenti ai singoli provvedimenti e concordato la durata degli interventi dei consiglieri per la discussione generale e le dichiarazioni di voto. (ANSA).