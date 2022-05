Comuni: Sindaco, Isernia non è più ente deficitario

(ANSA) - ISERNIA, 05 MAG - "Il Comune di Isernia non è più ente strutturalmente deficitario, ciò vuol dire maggiori margini di manovra sulla determinazione delle tariffe riguardanti i servizi offerti ai cittadini e sull'assunzione di personale". Lo ha detto il sindaco, Piero Castrataro, durante una conferenza stampa a cui ha partecipato anche l'assessore al Bilancio, Angelo Iannone.

"E' stata solo la prima - ha spiegato il Castrataro - di una serie di conferenze stampa che la Giunta comunale di Isernia terrà, a cadenza mensile per informare la cittadinanza sulle attività poste in essere dall'amministrazione. I benefici che arriveranno dalla fine della condizione di ente deficitario, con ricadute positive per i cittadini, che potranno pagare tariffe più leggere, e con le assunzioni di personale per i settori carenti, primo fra tutti l'Ufficio Tecnico del Comune. Il provvedimento per l'uscita dal deficit, varato con il progetto di rendiconto, dovrà ora essere approvato dal Consiglio comunale. Durante la conferenza stampa un passaggio anche sul problema dei parcheggi a pagamento: al vaglio due strade per arrivare all'eliminazione delle strisce blu. Infine i progetti per il turismo, gli investimenti strategici e la partecipazione ai Bandi che porteranno risorse economiche significative alla città.

"Confronto, trasparenza e partecipazione - ha concluso il sindaco - sono, e sempre saranno, priorità di questa amministrazione. Colgo quindi l'occasione per anticipare che, a breve, organizzeremo incontri pubblici con i cittadini per ascoltare le esigenze di tutti e raccontare progetti ed attività in campo". (ANSA).