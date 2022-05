Musica: sold out concerto Vecchioni al Savoia di Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 MAG - Sold out il concerto di Roberto Vecchioni in programma domenica prossima, 8 maggio, al teatro Savoia di Campobasso. Lo annuncia la Fondazione Molise Cultura che organizza l'evento. Finiti in poche ore tutti i biglietti disponibili. Lo spettacolo fa parte del tour "L'Infinito - Parole & Musica".

Vecchioni sul palco affronta i temi a lui più cari anche attraverso monologhi e racconti, intervallati dai brani recenti dell'ultimo album "L'Infinito" e da alcuni classici del suo repertorio. Il cantautore è accompagnato da Lucio Fabbri (piano, mandolino e violino) e da Massimo Germini (chitarra acustica).

(ANSA).