Calcio:Termoli in serie D dopo 7 anni,Comune organizza festa

(ANSA) - TERMOLI, 04 MAG - "Grande Termoli" è la festa organizzata dal Comune della città per la promozione in serie D del "Termoli Calcio 1920" L'amministrazione comunale incontrerà giocatori e società, sabato prossimo, in Piazza Sant'Antonio. L'iniziativa fa seguito alla vittoria della squadra del campionato di Eccellenza molisana. I "giallorossi" tornano, a distanza di 7 anni, nel Campionato nazionale dilettanti. Per salutare la squadra, parteciperanno all'evento anche le vecchie glorie del Termoli calcio che hanno accettato l'invito a condividere il momento di festa. In Piazza a complimentarsi con il mister Raffaele Esposito ci saranno Gianluca Pacchiariotti, Fabrizio Tontodonati, Paolo Di Lena, Enrico Montanaro, Salvatore Cardamone, Ugo Londei e Giorgio Brandimarte. Soddisfazione per il sindaco Francesco Roberti, il presidente onorario della società, Alberto Montano che ringraziano la squadra e tutto lo staff del Termoli Calcio 1920.

Per festeggiare la promozione del Termoli Calcio 1920 in Serie D è stata illuminata di giallo-rosso la sede del Municipio di Via Sannitica.

Il Comune resterà illuminato tutte le sere fino a sabato 7 maggio quando è prevista l'ultima partita casalinga della squadra allo stadio "Gino Cannarsa". La festa in piazza Sant'Antonio chiuderà la lunga giornata. (ANSA).