Turismo: Molise, settore tratteggiato da luci e ombre (2)

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 MAG - La parte strettamente connessa alla cultura (musei, centri storici, spettacoli e siti archeologici) resta fanalino di coda nell'interesse e nell'immaginario del visitatore, probabilmente per assenza di offerta di attività in tal senso, a sua volta derivante verosimilmente da problemi burocratici legati alle aperture o di accessibilità, come evidenziato anche dalla sentiment analysis effettuata attraverso le recensioni dei turisti sul portale Tripadvisor. Secondo l'esperienza dei turisti, per tutte le destinazioni del Molise sono emerse numerose recensioni positive sugli aspetti regionali legati alla dimensione enogastronomica, alla dimensione naturalistica e alle sfide/esperienze possibili.

Per quanto riguarda la qualità percepita dei servizi offerti, le recensioni mostrano apprezzamento per la cordialità, disponibilità, professionalità e serietà del personale, unitamente al gradimento per i prodotti tipici. Al contrario, la percezione della qualità dei servizi, risulta negativa per l'aspetto informativo, inteso come scarsa segnaletica e per stato di abbandono di aree verdi e monumenti. Si lamentano, inoltre, scarse condizioni igienico-sanitarie negli stabilimenti balneari e cattiva gestione della rete fognaria in alcuni borghi. Attraverso un'ulteriore analisi delle recensioni emerge che il Molise è individuato dai turisti come una destinazione dove praticare turismo culturale (con 2.140 recensioni totali) ed enogastronomico (926 recensioni totali). Il turismo balneare non spicca rispetto agli altri due, avendo 294 recensioni totali, nonostante la presenza della costa. Nel 2022 i dati prevedono che si concretizzerà la ripresa preannunciata nell'anno precedente, con una destagionalizzazione sempre più marcata. (ANSA).