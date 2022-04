Cento alunni'Bernacchia'adottano casetta libro de Il Mosaico

(ANSA) - TERMOLI, 29 APR - Cento i libri donati e scambiati dagli studenti della scuola media inferiore "Bernacchia" di Termoli con l'associazione "Il Mosaico" e la Casa del libro. Gli alunni di cinque classi, circa cento, hanno adottato la casetta del libro posizionata dal responsabile de Il Mosaico Enrico Miele in Piazza Monumento. I ragazzi, accompagnati dalla dirigente Rosanna Scrascia vicino alla casetta di Piazza Vittorio Veneto, l'hanno riempita di testi di vario tipo per poi raggiungere la sede della Casa del libro.

L'azienda Gfc delle Piane di Larino, nell'ambito della Giornata Mondiale su salute e sicurezza, ha donato una serie di volumi dedicati alla sicurezza sul lavoro a Il Mosaico. Nell'azienda si è tenuto un incontro con i dipendenti ai quali gli amministratori hanno ricordato l'importanza della sensibilizzazione sulle norme a tutela della salute sul posto di lavoro.

L'iniziativa si è conclusa con l'inserimento dei libri nelle 7 casette dedicate allo scambio gratuito di testi dislocate in varie zone di Termoli.

"Un collegamento virtuoso tra imprese e cittadini - dichiara Enrico Miele - con l'associazione che funge da ponte di collegamento. Perché ognuno è responsabile e non deve solo delegare". (ANSA).