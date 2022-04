Lgbt, Molise, inaugurato primo centro contro discriminazioni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 28 APR - E' stato inaugurato questa mattina in viale del Castello a Campobasso il primo Centro "Molise Lgbt - Centro regionale contro le discriminazioni verso le persone Lgbt". Alla cerimonia erano presenti, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il sindaco, Roberto Gravina, l'assessore alle Pari Opportunità, Paola Felice, e l'assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano. E' intervenuta anche la senatrice Alessandra Maiorino, coordinatrice del Comitato politiche di genere e diritti civili.

"Il Centro - hanno evidenziato i rappresentanti dell'amministrazione comunale - rappresenta il primo luogo regionale dedicato al sostegno delle persone vittime di discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. E' stato attivato grazie ad un progetto ammesso a finanziamento dall'Ufficio per la Promozione della Parità di Trattamento e la Rimozione delle Discriminazioni fondate sulla Razza o sull'origine Etnica, Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

