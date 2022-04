Processo Carresi, 26 assolti per prescrizione in Molise

(ANSA) - LARINO, 27 APR - Ventisei persone prosciolte per prescrizione e tre stralciate con udienza il 7 luglio prossimo: si conclude così il maxi processo sulle Carresi, le corse dei carri trainati dai buoi, svoltosi, oggi, in Tribunale a Larino.

Il processo fa seguito all'inchiesta, risalente al 2014, della Procura frentana per maltrattamenti di animali che determinò lo 'stop' delle competizioni ad Ururi (Campobasso), Portocannone (Campobasso) e San Martino in Pensilis (Campobasso) e l'iscrizione sul registro degli indagati di 29 persone tra sindaci e amministratori dell'epoca, organizzatori e carristi.

L'indagine degli inquirenti determinò, in seguito, la costituzione di una commissione che portò alla redazione di un regolamento affinchè le corse si potessero svolgere seguendo dei criteri specifici. (ANSA).