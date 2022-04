Moro: Grassi, è martire laico della libertà e democrazia

(ANSA) - TERMOLI, 27 APR - "Credo che Moro nell'opinione collettiva sia un martire laico della libertà e democrazia".

Così, oggi, a Termoli, parlando con gli studenti dell'Istituto Alberghiero della città, Gero Grassi, ex parlamentare e già componente della Commissione italiana d'inchiesta sul rapimento e uccisione di Aldo Moro.

"Moro non è ieri ma è domani per la freschezza del suo pensiero, per quello che ha inserito nella Costituzione perchè le parole più usate da Moro erano Europa e pace - ha concluso Grassi -. Guardacaso, oggi, servono tutte e due". (ANSA).