25 aprile: Anpi Molise, cerimonia a cippo Giaime Pintor

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 APR - Molte le iniziative oggi in tutto il Molise per il 25 aprile. Il 77esimo anniversario della Liberazione è stato celebrato questo mattina a Campobasso con una cerimonia in piazza della Vittoria. Una corona d'alloro è stata deposta davanti al Monumento ai Caduti alla presenza del sindaco Roberto Gravina e dei rappresentanti della Prefettura e dell'Anpi Molise. L'Associazione Partigiani inoltre questa mattina ha partecipato, come ogni anno, anche alla cerimonia sul Monte Marrone, in provincia di Isernia, dove sono stati commemorati i caduti della Resistenza. E' stato reso omaggio in particolare al cippo funebre di Giaime Pintor con la deposizione di una corona d'alloro da parte di Cgil, Cisl e Uil e del Comune di Rocchetta al Volturno. La giornata si concluderà questo pomeriggio a Termoli (ore 17) con la scopritura di una targa in ricordo del partigiano Basso Sciarretta in via Adriatica.

(ANSA).