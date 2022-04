Turismo: dopo 17 anni torna rassegna 'I padri del folklore'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 APR - Torna in Molise dopo 17 anni la rassegna nazionale 'I padri del folklore'. L'appuntamento all'Auditorium di Isernia il 23 e 24 aprile. Per l'occasione arriveranno in regione gruppi folkloristici dalla Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia, Puglia, Sardegna, Calabria, Marche, Basilicata, Abruzzo e del Molise. "Centinaia di artisti tra musiche, canti popolari ed etnici - ha commentato l'assessore regionale al Turismo e Cultura, Vincenzo Cotogno - animeranno il prossimo fine settimana con un'importante ricaduta dal punto di vista turistico, visto il sold out in diverse strutture ricettive della zona". Dal vice presidente della Regione, anche un ringraziamento "alla Federazione nazionale delle Tradizioni Popolari, rappresentata dall'assessore Enzo Cocca, al Comitato regionale con Michele Castrilli e a tutti gli organizzatori di una kermesse che onora il Molise, a cui l'Assessorato regionale ha dato il patrocinio, che segue l'importante protocollo d'intesa firmato pochi mesi fa tra la Regione e la Federazione nazionale per riportare in auge un importante settore della tradizione e della cultura della nostra regione". (ANSA).