Investì e uccise donna la notte di Natale, condannato 29enne

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 APR - Un uomo di 29 anni, Angelo Maio, di Baranello (Campobasso), è stato condannato con il rito abbreviato dal giudice Roberta D'Onofrio a due anni e otto mesi di reclusione per avere investito e ucciso con la sua auto, la notte di Natale del 2019, una parrucchiera, Nicoletta Valente (35), a Vinchiaturo (Campobasso). Il giovane dopo l'incidente non si fermò a prestare soccorso e fuggì ma si presentò in Questura il giorno successivo.

La procura, con il sostituto Elisa Sabusco, aveva chiesto una condanna a 4 anni. Al 29enne, difeso dall'avvocato Giuseppe Fazio, sono state riconosciute le attenuanti generiche. Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 60 giorni.

