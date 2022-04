Criminalità: Lamorgese, in Molise preservare territorio

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 APR - "Credo che, certamente, il territorio vada attenzionato e che la vicinanza alla provincia di Foggia e alla Campania crei un rischio che effettivamente può determinare anche l'inserimento delle organizzazioni criminali in questa regione. Per questo l'importante è avere gli anticorpi, l'importante è fare attività di prevenzione e di controllo del territorio". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Campobasso, parlando del rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata in Molise, a margine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine la sicurezza pubblica, tenutosi stamattina in Prefettura.

"Non dobbiamo abbassare la guardia - ha concluso - ma essere sempre attenti nel monitoraggio delle situazioni a rischio.

Dobbiamo preservare il territorio e per questo manderemo anche rinforzi". (ANSA).