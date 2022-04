Bit: M5S Molise, con idee chiare può ripartire dal Turismo

(ANSA) - TERMOLI, 12 APR - "Dopo due anni di grande sofferenza, il comparto turistico italiano è pronto a rimettersi in moto. Mai come quest'anno ritenevamo importante esserci. Con idee chiare e concrete possiamo davvero ripartire dal turismo".

Così Angelo Primiani del Movimento 5 Stelle del Molise che, insieme ad Andrea Greco, ha preso parte alla Bit di Milano, nello stand del Molise.

"Il problema da affrontare, da qui ai prossimi mesi, è il ribaltamento dell'intero processo di promozione delle nostre bellezze - aggiunge Primiani -. La promozione turistica in senso stretto è solo la punta dell'iceberg, il completamento di un percorso che deve partire dallo sviluppo dei servizi di base. Il turista non deve solo arrivare da noi, deve starci bene, trovare tutto ciò di cui ha bisogno e, magari, tornare. A tal proposito, a Milano ho sentito il parere degli stakeholders sulla nostra proposta di legge regionale di riforma delle Pro Loco. Una legge ritenuta necessaria dallo stesso presidente La Spina, che concorda sulla centralità delle associazioni quali avamposti culturali".

Nella idea di riforma dei pentastellati molisani, il ruolo cruciale è agli Icat: sportelli comunali di informazione ed accoglienza. Sono i primi punti di contatto che hanno i turisti all'arrivo, i luoghi dove ricevono consigli utili per una vacanza esperenziale.

Andrea Greco ha parlato di un'altra proposta di legge: l'istituzione di una Film Commission regionale. Una realtà consolidata in altre regioni, che hanno ricevuto ritorni di immagine e flussi turistici inimmaginabili dalla promozione cinematografica. "Una iniziativa che, in Molise, è ancora chiusa in qualche cassetto" dice Greco.

"Oggi è giunta l'ora di convogliare tutte le energie per il rilancio del turismo 'made in Molise' quale volano di sviluppo, economico ed occupazionale. Per questo abbiamo partecipato con grande spirito di collaborazione alla Bit di Milano" concludono dal M5Stelle. (ANSA).