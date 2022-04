Unimol, tornano open day, ecco offerta formativa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 08 APR - Tornano gli open day dell'Università del Molise. Quattro gli appuntamenti online in programmazione e partecipazione libera sulla piattaforma Teams, con l'evento finale 'UniMolOrienta2022', sabato 14 maggio in contemporanea nelle tre sedi universitarie di Campobasso, Pesche (Isernia) e Termoli (Campobasso). Un programma di eventi misto, dunque, nel quale docenti e studenti, insieme e con la partecipazione di laureati e testimonial, presenteranno l'intera e dettagliata offerta formativa dell'Unimol. Di seguito le date per singolo appuntamento: martedì 12 aprile, dalle 9 alle 10, Area della Salute (Medicina e Chirurgia; Fisioterapia; Infermieristica; Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro; Ingegneria medica; Scienze motorie e sportive); mercoledì 20 aprile dalle 9 alle 10 Area Scientifico-tecnologica (Informatica; Ingegneria civile; Scienze biologiche, Scienze e tecnologie agrarie e forestali; Scienze e tecnologie alimentari; Scienze e culture del cibo); martedì 3 maggio dalle 10 alle 11 Area Economico-giuridica (Economia aziendale e Management; Giurisprudenza; Scienze della Politica e dell'Amministrazione; Scienze del Servizio sociale; Scienze turistiche); martedì 10 maggio ore 11-12 Area Umanistica (Lettere i Beni culturali; Scienze della Comunicazione; Scienze della Formazione primaria). (ANSA).