Comune Termoli a Bit Milano con cartolina digitale su città

(ANSA) - TERMOLI, 06 APR - Il Comune di Termoli partecipa alla Borsa internazionale del Turismo di Milano nello stand della Regione Molise e lo fa con una cartolina digitale per promuovere la città adriatica.

L'iniziativa è stata illustrata, oggi, in Municipio dall'Assessore comunale al Turismo e Sport Michele Barile che ha presentato la card usb sulla quale è stampata un'immagine suggestiva del Borgo Antico. La cartolina ha una capacità di 4 giga e contiene uno spot e storytelling sulla città realizzati dai termolesi Nicola Palmieri e Mario Palladino, conosciuti dal grande pubblico di YouTube e dei social network come: "Quei due sul server".

Sull'altro lato della card è riportata una frase, divenuta il "must" del video-racconto su Termoli:"Se siete a Termoli forse è perché amate il nostro mare. O perché amate la storia. O magari amate la tranquillità. O perché volete mangiare bene. Non sappiamo perché siete a Termoli, sappiamo solo che siete i benvenuti".

Per realizzare il progetto sono stati stanziati 8 mila euro con delibera di Giunta comunale e realizzate 835 card per una spesa complessiva di 7.900 euro. La richiesta di preventivo è avvenuta tramite piattaforma telematica e la realizzazione è stata aggiudicata a "Copy Art" del luogo.

Durante la conferenza stampa l'assessore al Turismo Michele Barile, che sarà presente alla Bit di Milano con il Sindaco Francesco Roberti e il dirigente Carmela Cravero, ha dichiarato:"Abbiamo appreso con entusiasmo della volontà della Regione Molise di tornare alla Bit di Milano. E' uno spazio importantissimo per quanto concerne la promozione turistica del nostro territorio. Lo si fa dopo aver avuto un incremento dei turisti negli ultimi anni e consapevoli di quanto il nostro territorio ha da offrire. Quest'anno stiamo uscendo dal lungo periodo di pandemia, le restrizioni stanno venendo meno e siamo decisi a ripartire al meglio". (ANSA).