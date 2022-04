Autismo:Comitato S.Timoteo,in Molise non c'è centro diagnosi

(ANSA) - TERMOLI, 06 APR - "L'autismo è un tema da affrontare. Noi dialogheremo per cercare insieme delle risposte.

Come chiesa mi sento coinvolto in prima persona". Così, oggi, il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca presentando, in conferenza stampa, il convegno dal titolo:"Disturbo dello spettro autistico nei bambini ed adolescenti. Il Molise c'è".

L'evento, fortemente voluto dal Presidente del Comitato San Timoteo Nicola Felice unitamente con la diocesi del Basso Molise e il Comune di Termoli, vedrà la partecipazione dello stesso presule, del direttore generale dell'Asrem Oreste Florenzano, del direttore sanitario Evelina Gollo, del direttore generale della salute Lolita Gallo, del Responsabile neuropsichiatria infantile Asl2 Chieti-Lanciano-Vasto Riccardo Alessandrelli, Germana Sorge Presidente della Fondazione "Il Cinereo" di Vasto (Chieti).

Per Nicola Felice (Comitato San Timoteo):"L'autismo ci è apparso da subito un problema da dover affrontare. Il Molise è l'unica regione d'Italia che non ha un centro di diagnosi per autismo nè di accreditamento. La terapia si effettua utilizzando la riabilitazione generica: un po' di logopedia e psicomotricità. Le famiglie si trovano gravate di costi e sofferenze".

Il tema è molto sentito sul territorio e sarà al centro di un focus in programma a Termoli, sabato 9 aprile, alle ore 9.30 presso il cinema Sant'Antonio di Termoli. (ANSA).