'La Molisana' leader in ricerca 'Top qualità-prezzo'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 04 APR - Il pastificio 'La Molisana' di Campobasso ha ricevuto il 'Sigillo Qualità-Prezzo 2022' nella categoria Alimentari posizionandosi al primo posto nel segmento della pasta. Il riconoscimento gli è stato attribuito al termine dell'indagine sulla convenienza delle aziende e relativi brand 'Top qualità-prezzo 2022' realizzata in Italia e redatta dall'Istituto Tedesco Qualità e Finanza (Itqf). Questa seconda edizione è stata realizzata grazie a un sondaggio online rappresentativo della popolazione italiana per area, genere ed età, condotto nel mese di febbraio. Ai consumatori coinvolti nell'indagine è stato chiesto di esprimere il proprio giudizio su una serie di prodotti e di brand. In totale sono stati raccolti 700 mila giudizi su circa 1.300 aziende/brand in 100 settori dell'economia italiana. In media sono stati raccolti 540 voti per ogni azienda. La domanda che è stata fatta è la seguente: 'Quanto sei soddisfatto del rapporto qualità-prezzo delle seguenti aziende o brand?'. Il punteggio finale di un'azienda è il cosiddetto Customer convenience index (Cci), cioè il valore medio non ponderato dei voti espressi sulla scala che va da uno a cinque. Più basso è il valore Cci, migliore è la valutazione della convenienza dell'azienda. La Molisana ha ottenuto un punteggio di 2,44 con una media di settore che invece è del 2,58. "Grande soddisfazione per La Molisana che celebra i suoi 110 anni - si legge in una nota dell'azienda - aggiungendo un nuovo premio al suo palmares. Un riconoscimento ancora più significativo perché arriva dalla voce del consumatore". (ANSA).