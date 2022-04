Covid: monitoraggio Molise, sale indice Rt

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 APR - In Molise nell'ultima settimana Rt di nuovi in aumento. Lo rivela il settimanale monitoraggio dell'Istituto superiore di sanita' diffuso come sempre il venerdi'. La regione resta a rischio 'moderato' con l'indice Rt che passa da 0,78 a 1,34. L'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti è in leggerissimo calo: passa da 890 a 877. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto, sale ancora il dato dell'area medica che resta al di sopra della soglia d'allarme ed è al 18,8 per cento (era 15,9 la settimana scorsa) mentre restano vuote le terapie intensive e dunque la percentuale resta a 0. (ANSA).