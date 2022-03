Razzismo in campo: sconfitta a tavolino per squadra ragazzo

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 MAR - Gara persa a tavolino e multa per il Lokomotiv Riccia, la squadra molisana di prima categoria che sabato scorso ha abbandonato il campo durante la partita contro il Sant'Angelo Limosano denunciando insulti razzisti nei confronti di un proprio giocatore di origini senegalesi da parte di un calciatore della squadra avversaria. La decisione è stata presa oggi dal Giudice sportivo.

"Il referto arbitrale - si legge nel provvedimento - è fonte unica e privilegiata. Dalla lettura dello stesso emerge chiaramente che l'arbitro non ha sentito alcun insulto razzista rivolto da un calciatore ad un avversario e si è prodigato affinché la squadra ospite non abbandonasse il terreno di gioco, rinunciando al proseguimento della gara, senza riuscirci. Per tutti questi motivi, considerato che la società Lokomotiv Riccia non ha fatto pervenire giustificazioni in merito, per cui è da ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti, decide di infliggere alla società Lokomotiv Riccia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, penalizzandola altresì di un punto in classifica e di comminare alla stessa società l'ammenda di 300 euro relativa alla prima rinuncia".

