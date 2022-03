Alpini: eventi sul monte Marrone per 150/o anniversario

(ANSA) - ROCCHETTA AL VOLTURNO, 29 MAR - Per celebrare il 150/o anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini, il Comando Truppe Alpine dell'Esercito e l'Associazione Nazionale Alpini, hanno organizzato una serie di eventi culturali tra cui quelli del 30 e del 31 marzo che si terranno sul Monte Marrone, nei comuni di Rocchetta al Volturno e Scapoli (Isernia). Le manifestazioni rientrano in un calendario di appuntamenti che si terranno in tutta Italia, con lo scopo di esaltare le caratteristiche che fanno degli Alpini una specialità dell'Esercito con pochi eguali, mettendo in luce i valori che da sempre li contraddistinguono nel mondo.

Alcune attività avranno un valore altamente simbolico, unito ad una connotazione tecnica e spettacolare, come l'ascensione del Monte Marrone che inizierà alle 7.30 del 31 marzo. Per l'occasione, gli alpini in armi e gli alpini in congedo dell'ANA, hanno lavorato fianco a fianco per ricostruire, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Rocchetta, la recinzione del perimetro del monumento alle Regioni. La recinzione stessa diventerà un monumento per l'artigianalità e per la scritta impressa "Tutto per l'Italia", motto del battaglione Piemonte che fu protagonista per la Liberazione dell'Italia dalle truppe tedesche. (ANSA).