Calciatore insultato, i miei compagni mi hanno emozionato

(ANSA) - RICCIA, 27 MAR - Lamine, il ragazzo della Lomokotiv Riccia che ha ricevuto gli insulti razzisti, ha poi detto che i compagni "Mi hanno fatto emozionare tantissimo, loro per me sono come fratelli - dice ancora Lamine - e anche tutto il paese, tutta Riccia, mi ha dimostrato un affetto incredibile, mi hanno fatto piangere".

Il giovane è arrivato in Italia nel 2016, è stato prima in Sicilia e da 4 anni è in Molise, a Riccia. (ANSA).