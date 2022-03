Unimol: Pazzagli in Deputazione storia patria per la Toscana

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAR - Rossano Pazzagli, docente di Storia del territorio e dell'ambiente presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell'Università del Molise, chiamato a far parte della 'Deputazione di storia patria per la Toscana'.

Il decreto di nomina è stato firmato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini. La Deputazione fu istituita come ente pubblico nel 1862 con lo scopo di promuovere gli studi regionali e quelli sulla storia generale d'Italia dal medio evo all'età contemporanea. I suoi membri sono docenti universitari e altri studiosi italiani e stranieri noti nel campo degli studi storici con preminente riferimento alla storia toscana. Fin dalla sua origine la Deputazione cura la pubblicazione della rivista 'Archivio Storico Italiano' e pubblica collane di volumi di documentazione e ricerca storica. La Deputazione ha anche il compito di controllare sull'intero ambito regionale la toponomastica di nuova istituzione. La nomina di Pazzagli, fa sapere l'Unimol, "è legata al suo prolungato e riconosciuto impegno sulla storia della Toscana moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla storia del territorio, dell'agricoltura e del paesaggio, su cui ha pubblicato numerosi libri e articoli contribuendo alla crescita della conoscenza storica della regione nell'ambito della storia nazionale ed europea". (ANSA).