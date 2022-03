Trasporti: ok a Piano regionale, c'è anche aviosuperficie

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 MAR - La Giunta regionale del Molise ha approvato il Piano regionale dei Trasporti. Tra le novità previste, la realizzazione a San Giuliano del Sannio (Campobasso) di una aviosuperficie con caratteristiche tecniche di piccolo aeroporto da destinare al traffico dell'aviazione civile generale (voli del tipo privato), servizi di Protezione civile, Sanitari pubblico e privato, sportivo e a tre anni, "ove vi saranno le condizioni economiche e finanziarie - si legge nel documento - verrà effettuata la valutazione per un possibile passaggio ad aviosuperficie commerciale visto le sue caratteristiche iniziali di performance". "Il Molise - è spiegato - oggi non possiede le condizioni per pensare di affrontare il concetto aeroportuale con trasporto di linea dovuto a determinati fattori tra i quali la vicinanza di tre scali, dei quali uno primario (Napoli), uno secondario (Pescara) e Foggia in fase riavvio e la mancanza di conoscenza del bacino locale e limitrofo. Ciò nulla toglie che potranno crearsi nuovi scenari socio-economici che potrebbero favorire un nuovo quadro operativo. La progettazione e l'esecuzione dei lavori dovranno essere improntati con il fine di ottenere un intervento di elevata qualità, tecnicamente valido e funzionale, ovviamente contenendo l'intervento finanziario nel target previsto, nel rispetto del miglior rapporto, benefici-costi globali di costruzione, manutenzione e gestione". In questo contesto rientra anche la costituzione di una Società consortile per azioni denominata 'Aviomolise". (ANSA).