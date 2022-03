Unimol, Oliveto al top tra scienziati Informatica mondiali

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAR - Rocco Oliveto, vicedirettore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, già Presidente della filiera didattica di Informatica dell'Università del Molise, si colloca al 15 esimo posto in Italia, 1.052 esimo nel mondo, dei migliori scienziati in Informatica. E' quanto emerge dall'ottava edizione della classifica pubblicata da 'Research.com', uno dei principali siti web per la ricerca in Informatica che offre dati sui contributi scientifici dal 2014.

La classifica, aggiornata al 6 dicembre 2021, tiene conto di indicatori ampiamente riconosciuti per la valutazione della produzione scientifica, ovvero h-index, pubblicazioni e citazioni. Oliveto non è nuovo a tale tipologia di riconoscimenti. In un recente studio bibliometrico, con 68 articoli scientifici pubblicati negli atti delle migliori conferenze o nelle migliori riviste del settore, è risultato quarto a livello mondiale nella classifica dei ricercatori più attivi tra il 2013 e il 2020 nella sua area di specializzazione, ovvero l'ingegneria del software. (ANSA).