Turismo, Molise torna alla Bit con 70 aziende e 40 Comuni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 18 MAR - Il carapace, simbolo della cultura protettiva e identitaria, e l'albero, emblema della sostenibilità ambientale. Sono questi gli elementi alla base dello stand del Molise alla prossima Borsa internazionale del turismo di Milano, in programma dal 10 aL 12 aprile. Questa mattina, alla Fondazione Molise Cultura, la presentazione alla stampa. Alla Bit il Molise sarà presente con oltre 70 aziende e una quarantina di Comuni.

Il progetto ha come ente attuatore l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli che, già negli scorsi anni, ha organizzato la partecipazione all'evento milanese.

"Il Molise - ha sottolineato il presidente della Regione Donato Toma - si appresta a partecipare alla tre giorni con un approccio diverso rispetto al passato, frutto della consapevolezza di essere riusciti, in quasi quattro anni di lavoro, a riposizionare l'offerta turistica in ambito nazionale e internazionale. Lavoro che ha consentito di recuperare anni e anni di marginalità e di diventare competitivi". (ANSA).