Vibac, lavoratori in presidio davanti al Municipio

(ANSA) - TERMOLI, 17 MAR - I lavoratori della Vibac di Termoli, impresa produttrice di nastro isolante situata nel Nucleo industriale "Valle Biferno", oggi in presidio davanti al Municipio per chiedere attenzione e coinvolgimento delle istituzioni locali nella vertenza in atto che vede contrapposti dipendenti e proprietà.

Gli operai hanno già effettuato uno sciopero con un altro presidio, ma oggi sono scesi in piazza per alzare il livello della protesta e chiedere attenzione da parte delle autorità.

A peggiorare la situazione, l'annuncio di ieri dell'azienda di una nuova cig per tre mesi, dall'11 aprile al 9 luglio. Nello stop produttivo sono coinvolti tutti gli operatori: 112 operai, 34 impiegati, un apprendista e un quadro.

"Ci sono dei lavori oggettivi da realizzare nello stabilimento - dichiara il segretario regionale della Uiltec - ma la proprietà sembra intenzionata a effettuarli con i soldi degli operai. La Vibac fa parte di un gruppo internazionale strutturato e solido.

Di conseguenza non comprendiamo il loro atteggiamento da piccola impresa a conduzione familiare". (ANSA).