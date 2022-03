Pnrr, Comune Campobasso e Unimol per restauro Villa de Capoa

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - Il Comune di Campobasso, con delibera di Giunta, ha risposto all'Avviso pubblico per la presentazione di 'Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici' da finanziare nell'ambito del Pnrr per un importo stimato di 2 milioni di euro. L'avviso è finalizzato a sostenere progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e giardini di interesse culturale, artistico, storico, botanico e paesaggistico.

L'Amministrazione comunale, in partenariato con l'Università del Molise, ha presentato una proposta di intervento per il restauro e la valorizzazione della Villa de Capoa basato sul tema 'Il Giardino storico Villa de Capoa: tra biodiversità e socialità'. Tra gli obiettivi principali del progetto: elevare gli standard di gestione, manutenzione, sicurezza e accoglienza, contribuire al miglioramento dell'offerta culturale di servizi e della qualità della vita dei cittadini, favorire lo sviluppo di funzioni ecosistemiche con dirette e positive ricadute ambientali, rafforzare e diffondere le conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali.

"Il progetto - fa sapere Palazzo San Giorgio - punta alla riqualificazione e valorizzazione della biodiversità presente in un'ottica generale di restituzione alla comunità, ed in particolare ai giovani, di un luogo simbolo di Campobasso anche quale spazio di relax per un maggior benessere psico-fisico dei visitatori". (ANSA).