Covid, Comitato vittime Molise, stanchi e amareggiati

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - Il Comitato dei familiari delle vittime del covid del Molise si dice "stanco e amareggiato per la totale assenza delle istituzioni, della legge e della politica". La presa di posizione arriva alla vigilia del giorno della Memoria dedicato alle vittime del covid che si celebra domani, venerdì 18 marzo. Il Comitato ha deciso che quest'anno per ricordare i propri cari sceglierà la strada del silenzio.

"Non ci saranno manifestazioni - annunciano i componenti - né si rilasceranno interviste: parlerà il silenzio. Un silenzio che continua a chiedere giustizia e che non arretrerà di un passo".

Domani alle 11 una delegazione del Comitato deporrà una corona di fiori in piazza Municipio, a Campobasso, di fronte al Palazzo di Giustizia, e osserverà qualche minuto di silenzio in ricordo dei propri familiari "morti di covid e di malasanità". (ANSA).