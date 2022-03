Cciaa Molise, potenziato servizio rilascio firma digitale

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 MAR - La Camera di commercio del Molise ha potenziato il servizio di rilascio della firma digitale fino al prossimo 31 marzo, "su segnalazione di alcuni utenti e in ragione della scadenza del Bando voucher della Regione Molise". Lo rende noto l'ente camerale. Complessivamente sono a disposizione dell'utenza ulteriori 65 appuntamenti, di cui 30 per la sede di Isernia e 35 per quella di Campobasso, prenotabili il martedì e giovedì a partire dalle 14:40. (ANSA).