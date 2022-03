Termoli, alunni in piazza Monumento per dire 'basta guerra'

(ANSA) - TERMOLI, 16 MAR - Al grido di "viva la pace" gli alunni della scuola primaria Principe di Piemonte e gli studenti della secondaria di primo grado "Oddo Bernacchia" di Termoli hanno manifestato in piazza Monumento con canti, manifesti e slogan. Arrivati con la bandiera dell'Ucraina realizzata in stoffa, hanno urlato "vogliamo la pace" per poi dare il via a una performance accompagnata da musica e letture. A partecipare anche i bambini della scuola dell'infanzia, arrivati con cartelli colorati.

Tutti insieme hanno chiesto lo "stop alla guerra in Ucraina".

La dirigente della scuola, Rosanna Scrascia, ha invitato "i capi di Stato a portare avanti il diagolo di pace. Con questa piccola manifestazione desideriamo dire da che parte stiamo. Tutto si può risolvere con la diplomazia".

Presente il sindaco di Termoli Francesco Roberti che, emozionato, ha detto: "Abbiamo il dovere di lasciare un mondo migliore a loro, ai giovani, alle nuove generazioni, ai nostri figli. E proprio guardandoli negli occhi capiamo cos'è la pace".

L'assessore comunale alle Politiche sociali Silvana Ciciola annuncia l'arrivo dall'Ucraina di bambini che presto saranno inseriti a scuola. (ANSA).