Lavori rete idrica comunale a Larino,perdite ridotte del 30%

(ANSA) - LARINO, 15 MAR - Ammodernamento della rete idrica comunale a Larino con una riduzione delle perdite di acqua del 30 per cento ed un risparmio economico di 70 mila euro. La conferma arriva dal sindaco frentano Pino Puchetti che sottolinea:"a distanza di tre anni dall'inizio dei lavori, i risultati sono arrivati".

Gli interventi hanno previsto prima l'attivazione del servizio di telecontrollo con la digitalizzazione e monitoraggio della rete e, in un secondo momento, la sostituzione delle condotte e non la riparazione. Il risultato è un "taglio" di consumi pari a 340 mila metri cubi di acqua con un risparmio nell'anno 2021 di 70 mila euro rispetto alla spesa inizialmente prevista nel bilancio di previsione.

"Oltre alla riduzione dei consumi - spiega il sindaco frentano - è importante sottolineare il miglioramento dell'efficienza della rete. Non a caso nel corso dell'estate 2021, come tutti i cittadini avranno notato, fatto salvo chiusure notturne di carattere preventivo, non vi sono state quelle pesanti interruzioni del servizio nel corso delle giornate a cui eravamo abituati nel corso degli anni passati.

Questo risultato non è casuale, ma frutto di programmazione e capacità amministrativa". (ANSA).