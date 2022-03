Art Bonus: Loto di Ferrazzano in testa tra i teatri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 15 MAR - Il teatro del Loto di Ferrazzano (Campobasso) è nelle prime posizioni della graduatoria provvisoria per il premio Art Bonus dell'anno e ad oggi si avvicina ai 7mila voti in tutta Italia. Dopo la prima selezione che al 28 febbraio ha dimezzato gli iniziali 350 progetti di questa competizione, a pochi giorni dal 21 marzo, quando si deciderà la griglia coi 10 progetti finalisti più votati, il teatro molisano è saldamente in quarta posizione (primo assoluto fra i teatri).

"Ce la stiamo battendo alla grande - è il commento del direttore del Loto, Stefano Sabelli -, sopravanzati solo da istituzioni gigantesche rispetto a noi, come l'Arena di Verona e con le quali mai avremmo pensato di poter competere".

Da lunedì prossimo, quando si competerà poi per altri 10 giorni solo sui social, a chi sommerà più voti fra voto on-line e like sarà assegnato il Premio Art Bonus 2021.

"Vogliamo comunque continuare, con orgoglio, a giocarcela - dice ancora Sabelli -. Per dimostrare che anche nel piccolo Molise si può realizzare un progetto culturale, di grandi idee, se non di mezzi, e con gambe piuttosto lunghe. Votando sul sito dell'Art Bonus per il Loto ognuno è prezioso per spingerci sempre un pò più avanti nel Concorso e favorire la promozione nazionale e internazionale del nostro teatro, che già il rientrare nei 10 progetti finalisti più votati comunque garantisce". L'Art Bonus è promosso dal Ministero della Cultura per favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. (ANSA).