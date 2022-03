Unimol, seminari gratuiti su Pari opportunità

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 MAR - Promuovere la cultura delle pari opportunità, del rispetto e dell'inclusione. Con questo obiettivo l'Università del Molise, su proposta del Comitato unico di garanzia (Cug) per le pari opportunità, ha attivato un Corso gratuito e online riservato agli studenti dell'Ateneo, del Dottorato di ricerca e al personale docente e tecnico-amministrativo. Si svolge ogni venerdì fino al 16 giugno dalle 12 alle 13.30 sulla piattaforma Microsoft Team e potrà essere seguito anche in differita. L'attività didattica, fa sapere l'Unimol, è diretta a far comprendere la genesi degli stereotipi e dei pregiudizi, sviluppare competenze per promuovere le pari opportunità, favorire l'inclusione delle diversità e contrastare ogni forma di discriminazione e violenza, implementare l'adozione di comportamenti eticamente corretti, incoraggiando le buone pratiche per l'educazione alla biodiversità ed alla sostenibilità ambientale. (ANSA).