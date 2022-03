Pescatori molisani in mare due giorni per mercati locali

(ANSA) - TERMOLI, 14 MAR - Sono tornati in mare la scorsa notte i pescatori molisani. La decisione è stata presa ieri nel corso di un incontro che si è svolto presso il Mercato ittico di Termoli. La conferma arriva da Federcoopesca Molise.

"L'intento è quello di giungere comunque ad una decisione comune tra tutti gli armatori che avevano avviato insieme il fermo di protesta la scorsa settimana - dichiara Domenico Guidotti dell'associazione di categoria - Le marinerie del medio adriatico hanno deciso di andare in mare per garantire l'approvvigionamento dei mercati anche locali, per questo la decisione di riprendere temporaneamente la pesca da parte della marineria molisana è stata inevitabile". La scelta di riprendere il lavoro punta a garantire una distribuzione del pescato e non permettere l'ingresso di ulteriore pesce importazione e di altre marinerie. Ha contribuito anche la mancanza di una cassa integrazione per i lavoratori. "Dobbiamo pensare anche a sopravvivere senza abbandonare le contestazioni comuni per la nostra causa" dicono i pescatori.

"Le buone intenzioni del Ministero per un primo provvedimento di 20 milioni di euro è una prima boccata di ossigeno, ma resta comunque la difficoltà della situazione del caro gasolio" conclude Guidotti. Resta comunque lo stato di agitazione e, nei prossimi giorni, assieme alle marineria di tutto l'Adriatico si decideranno ulteriori forme di protesta.

(ANSA).