Stellantis: Fismic, giudizio positivo sul piano

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "All'incontro presso il Mise abbiamo espresso un giudizio complessivamente positivo sul piano Dare Forward 2030 di Stellantis, anche se rimane un aspetto sul quale soffermarci nel prossimo periodo, ovvero capire i reali effetti e la direzione, che auspichiamo sia positiva, dei risparmi, comunicati di 5 mld entro il 2024, derivati dalle sinergie". Lo afferma Roberto Di Maulo, segretario generale Fismic Confsal.

"Siamo soddisfatti della comunicazione della chiusura dell'accordo Gigafactory per Termoli e della produzione della Panda fino al 2026, che offre lavoro anche alla Meccanica Mirafiori, così come accogliamo positivamente la notizia della produzione del motore diesel euro 7a Pratola Serra, che dona continuità produttiva anche per Verrone- La parte più complicata del piano positivo per il futuro, è l'incertezza, molta, che deriva dalla guerra. L'Ucraina è un grande fornitore dell'industria automobilistica, nonché grande produttore di gas neon necessario per la costruzione di microprocessori. L'assenza di questo fornitore significa che la situazione si complica, non che si facilita. Per questo abbiamo richiesto al Governo l'apertura di un tavolo sia per il tema degli ammortizzatori sociali che della transizione energetica. Occorre da parte del governo un'attenzione particolare sugli incentivi, che speriamo che non finiscano tutti a monopattini, ma che siano realmente più concreti per il settore Automotive e che vi sia un'attenzione sui tempi di erogazione degli stessi" (ANSA).