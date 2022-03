Ucraina, sindaco Campobasso 'pronti ad accoglienza profughi'

(ANSA) - CAMPOBASSO, 07 MAR - "Il Comune di Campobasso ha dato piena disponibilità per quanto riguarda le proprie strutture ad ospitare profughi ucraini". Lo ha detto, a margine della riunione di oggi in Prefettura a Campobasso del Tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori non programmati, il sindaco del capoluogo Roberto Gravina. "Valuteremo anche una manifestazione di interesse - ha aggiunto - al fine di raccogliere tutte le proposte che proverranno anche dai privati". (ANSA).