Ucraina: Rete Sinistra, chi censura Dostoevskij fa vomitare

(ANSA) - TERMOLI, 03 MAR - "Ci fa vomitare chi censura Dostoevskij, chi vieta i corsi all'Università, chi chiude la fiera di Bologna, il libro per i ragazzi degli autori russi. A me ricorda i roghi dei libri nella Germania nazista". Così oggi pomeriggio a Termoli la consigliera comunale della Rete della Sinistra Termolese Marcella Stumpo, nel corso di un presidio del movimento politico a sostegno della pace e contro l'aggressione russa in Ucraina.

"La cultura unisce, crea ponti. Discriminare la cultura russa è follia.Se alla Bicocca avessero letto qualcosa di Dostoevskij saprebbero che ha combattuto contro la tirrania zarista e si è fatta 4 anni di Gulag. Se avessero letto le Memorie dal sottosuolo, saprebbero che era un patriota - ha proseguito la Stumpo -. Ci sono 50 guerre in atto nel mondo, i profughi sono tutti profughi. E ora dobbiamo sentire Salvini che dice di accogliere, lui che ha lasciato in mare per giorni i profughi che venivano dall'Africa perchè erano neri. Lo spettacolo miserevole di certi nostri politici ci fa vomitare. Non si può essere pacifisti e poi votare in Parlamento l'invio delle armi".

Con il presidio, la Rete della Sinistra ha voluto partecipare alla mobilitazione contro la guerra in Ucraina. "La guerra non è mai la soluzione - hanno concluso dal movimento -. Condanniamo la mostruosità di Putin ma abbiamo voce anche per chi in Russia ha disertato". (ANSA).