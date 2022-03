Ucraina:marcia pace Isernia,badanti in prima fila e bandiere

(ANSA) - ISERNIA, 02 MAR - Centinaia di fiaccole accese a Isernia per la marcia della pace voluta dall'amministrazione comunale. Un corteo silenzioso si è formato in piazza stazione e ha sfilato per le strade della città. Nel mezzo tante bandiere dell'Ucraina portate da un gruppo di donne ucraine che hanno intonato l'inno della loro nazione, tra le lacrime e il dolore per la sorte dei familiari che sono rimasti lì, alcuni a combattere, altri nascosti nei rifugi. "Vivo a Isernia da 5 anni - ci ha detto una di loro - e lavoro come badante. Sono molto triste per il mio Paese e tremo quando non riesco a parlare con i miei cari che sono lì". Nel corteo anche tanti bambini e, oltre al sindaco di Isernia, Piero Castrataro, hanno partecipato i colleghi provenienti da molti comuni della provincia. (ANSA).