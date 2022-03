Disagi per strade ghiacciate, Gravina, più neve del previsto

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 MAR - E' caduta più neve rispetto a quanto annunciato dalle previsioni meteo monitorate nelle 24 ore precedenti. Questo, in sintesi, il contenuto di una nota nella quale il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, spiega il motivo delle criticità emerse ieri mattina nel capoluogo a causa di pericolose formazioni di ghiaccio su diverse strade e marciapiedi che hanno causato incidenti stradali e lesioni a pedoni. "Ciò, va detto chiaramente - scrive Gravina - in nessun modo vuol essere utilizzato dall'Amministrazione comunale come una scusante per i disagi che di conseguenza si sono verificati, ma vuol solo contribuire a rendere il quadro della situazione se non altro più dettagliato. La decisione di lasciare aperti gli istituti scolastici per la mattinata di martedì 1 marzo - aggiunge - è stata presa dall'Amministrazione principalmente facendo riferimento a quelle previsioni che, invece, sono state poi smentite da una nevicata più copiosa e intensa di quanto preannunciato e che si è verificata in un orario nel quale alunni, genitori, docenti e personale scolastico erano già in movimento per raggiungere le loro scuole, per cui, fermare tutto sarebbe stato difficile e si sarebbe corso il rischio di far arrivare gli alunni davanti scuola senza che potessero poi entrare. A livello strettamente operativo poi, il Piano neve, che è bene sottolinearlo è lo stesso già messo in campo in occasione delle precedenti nevicate dei giorni scorsi, è stato attivato dalla Sea tempestivamente per garantire la massima capillarità di intervento a partire dalle 3 della mattinata del 1 marzo, quando sono stati attivati sul territorio comunale 7 mezzi spargisale. Dalle 5.20, invece, sono entrati in attività tutti i mezzi esterni, trattorie autocarri per un totale di 46 operativi, e poco dopo si sono aggiunti 16 bobcat privati e 4 della Sea. Al lavoro meccanizzato si è aggiunto quello manuale con un dispiegamento di 10 unità che dalle 4 di martedì sono state operative nel centro storico e, dalle 8, si sono aggiunte altre 27 unità che hanno lavorato fino alle ore 12 ininterrottamente. Questi dati vanno evidenziati - conclude - a prescindere dalle reali situazioni di disagio che si sono verificate nel corso della mattinata di martedì 1 marzo, per testimoniare la professionalità e l'impegno di tutti gli operatori della Sea ai quali va il plauso dell'amministrazione e siamo certi anche dei cittadini stessi". (ANSA).