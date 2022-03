Confcommercio: demografia imprese, Molise in chiaro-scuro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 MAR - A Campobasso soffre il commercio al dettaglio con un saldo negativo di imprese (-19) tra il 2019 e il 2021, di cui 6 nel centro storico, più del doppio (13) quelle situate in altre aree cittadine. In crescita le attività come alberghi, bar e ristoranti con un saldo positivo (+19) con 8 nuove imprese nel centro storico e 11 nel resto della città. È quanto emerge dalla 7/a edizione dell'Osservatorio sulla demografia d'impresa di Confcommercio che ha elaborato i dati dell'Istituto Tagliacarne di 110 capoluoghi di provincia. Nel biennio considerato dall'indagine, migliorano i dati di Isernia con 10 nuove attività nel commercio al dettaglio, di cui 3 nel centro storico e 7 nella restante parte della città. Aumentano rispetto al 2019 anche i numeri relativi ad alberghi, bar e ristoranti (+5), che diminuiscono nel centro storico (-1) per espandersi nei quartieri (+6).

"È necessario - afferma il presidente di Confcommercio Molise, Paolo Spina - rafforzare i partenariati con le amministrazioni locali per la definizione di strategie condivise che possano contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale e valorizzare il tessuto economico in tutte le sue forme e funzioni, incluse quelle di attrazione culturale e turistica, di sostenibilità di quartiere e di innovazione capillare e diffusa, migliorando, al contempo, la qualità urbana e la coesione sociale". "Mettiamo a disposizione le nostre esperienze - commenta il direttore regionale, Irene Tartaglia, per studiare con le amministrazioni e le istituzioni interessate, modelli di governance urbana che, con il contributo di chi nelle città vive e lavora, guardino al medio-lungo termine e siano realmente capaci di dare risposte concrete all'economia reale e alla vita quotidiana dei cittadini e degli imprenditori". "Utile in questo senso utilizzare efficacemente i finanziamenti disponibili - conclude Spina - a partire dalle opportunità contenute nel Pnrr per la rigenerazione urbana. ma anche con riferimento alle ulteriori risorse per le città previste dalla nuova Politica di coesione 2021-2027". (ANSA).