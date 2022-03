Maltempo: tregua finita in Molise, tornano neve e disagi

(ANSA) - CAMPOBASSO, 01 MAR - Dopo una breve tregua il Molise è di nuovo alle prese con maltempo. Dalla notte scorsa nevica senza sosta su quasi tutta la regione, da Campobasso ai centri collinari a ridosso della costa. Molti i disagi sulle strade dove le forze dell'ordine sono dovute intervenire soprattutto per soccorrere mezzi pesanti rimasti in panne. In una ventina di comuni i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole anche se in molti casi per oggi era già prevista la sospensione delle lezioni in occasione dell'ultimo giorno di Carnevale. In tutta la regione sono in azione centinaia di mezzi spartineve e spargisale. (ANSA).