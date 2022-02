Maltempo:neve in Molise,interrotta partita Campobasso-Turris

(ANSA) - CAMPOBASSO, 26 FEB - In Molise nevica da questa mattina al di sopra dei 400 metri. La neve nel primo pomeriggio ha causato notevoli disagi a Campobasso dove sono entrati in azione i mezzi spartineve. Diversi i mezzi rimasti in panne sulle vie di accesso alla città. A causa della bufera in corso è stata interrotta e rinviata la partita di calcio di serie C tra Campobasso e Turris. In diversi comuni cancellati gli eventi che erano stati organizzati per il carnevale. Danni e problemi in alcune zone della regione anche per il forte vento che ha causato la caduta di alberi sulle strade. (ANSA).